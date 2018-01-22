Матвиенко рассказала об уверенности Керимова в скором возвращении в Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с арестованным во Франции сенатором Сулейманом Керимовым, который обвиняется в отмывании денег, однако был отпущен на три дня в Россию. Как передает ТАСС, она рассказала об уверенности Керимова в способность доказать свою невиновность.

Как говорится в сообщении пресс-службы СФ, Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на родину.

Напомним, сенатор Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября.