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Матвиенко рассказала об уверенности Керимова в скором возвращении в Россию

22 Января 2018 в 19:42
Матвиенко рассказала об уверенности Керимова в скором возвращении в Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с арестованным во Франции сенатором Сулейманом Керимовым, который обвиняется в отмывании денег, однако был отпущен на три дня в Россию. Как передает ТАСС, она рассказала об уверенности Керимова в способность доказать свою невиновность.

Как говорится в сообщении пресс-службы СФ, Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на родину.

Напомним, сенатор Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября.

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