Матвиенко призвала привести в идеальный вид все детские медучреждения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе посещения Национального научно-практического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии осмотрела отделения пересадки костного мозга, реанимации и интенсивной терапии, клинической онкологии. Матвиенко также ознакомилась с возможностями пребывания в клинике детей совместно с родителями, посетила пансионат и школу Центра.

После встречи с медицинским директором, заместителем генерального директора Центра по научно-клинической работе Галиной Новичковой, беседы с пациентами клиники, их родителями и вручения подарков председатель СФ отметила, что «это одна из лучших клиник по мировым меркам. Здесь прекрасные врачи, потрясающая атмосфера». По ее словам в Центре созданы все условия для пациентов, используется самое лучшее оборудование, применяются новейшие технологии.

Говоря о мероприятиях объявленного Президентом РФ Десятилетия детства, Валентина Матвиенко отметила, что в 2018 году началась реализация «демографического пакета», который включает меры поддержки семей с детьми, дополнительные выплаты, улучшение жилищных условий и многое другое. «Одно из важнейших направлений — охрана здоровья детей. Государство выделило деньги на то, чтобы детские поликлиники и больницы привести в надлежащее состояние, оснастить современным оборудованием, создать условия для лечения детей во всех субъектах РФ. Надо, чтобы в каждом регионе было эффективное, качественное детское здравоохранение», — подчеркнула глава СФ.

Председатель СФ отметила, что в ходе Десятилетия детства все детские медицинские учреждения должны быть приведены в идеальное состояние, финансироваться в достаточном объеме, снабжаться современным оборудованием и лекарствами.

Отметим, что в мероприятии также приняла участие председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.