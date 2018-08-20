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Матвиенко призвала бороться с разницей в зарплатах женщин и мужчин

20 Августа 2018 в 08:49
Матвиенко призвала бороться с разницей в зарплатах женщин и мужчин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала несправедливым разрыв в заработных платах мужчин и женщин. Об этом она заявила в интервью изданию «Международная жизнь».

По словам спикера верхней палаты российского парламента, средняя оплата труда россиянок составляет 74 процента от средней зарплаты мужчин. Однако в этой сфере можно наблюдать прогресс, так как в 2005 году этот показатель составлял 60 процентов. Причем зачастую разный размер компенсаций для двух полов наблюдается за одну и ту же работу, отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда призвала сокращать этот «большой и несправедливый» разрыв, в том числе за счет повышения активности профсоюзов.

Ранее в Госдуме заявили, что для преодоления гендерного неравенства потребуется 170 лет, напоминают Известия.

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