Матвиенко призвала бороться с разницей в зарплатах женщин и мужчин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала несправедливым разрыв в заработных платах мужчин и женщин. Об этом она заявила в интервью изданию «Международная жизнь».

По словам спикера верхней палаты российского парламента, средняя оплата труда россиянок составляет 74 процента от средней зарплаты мужчин. Однако в этой сфере можно наблюдать прогресс, так как в 2005 году этот показатель составлял 60 процентов. Причем зачастую разный размер компенсаций для двух полов наблюдается за одну и ту же работу, отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда призвала сокращать этот «большой и несправедливый» разрыв, в том числе за счет повышения активности профсоюзов.

Ранее в Госдуме заявили, что для преодоления гендерного неравенства потребуется 170 лет, напоминают Известия.