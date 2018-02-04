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Матвиенко предложила реформировать МОК и WADA за недемократичность

4 Февраля 2018 в 17:48
Матвиенко предложила реформировать МОК и WADA за недемократичность

МОК и WADA показали свою неспособность действовать в рамках демократических процедур, что является первым признаком вырождения в них олимпийского духа. Такое мнение высказала глава Совфеда Валентина Матвиенко в ответ на слова Томаса Баха о необходимой реформе CAS после оправдании россиян.

«Любая демократическая система предполагает наличие независимой судебной системы. Ну и конечно, если любая структура хочет считаться демократической, то она, естественно, должна неукоснительно исполнять решения независимых судебных органов», - подчеркнула спикер, слова которой приводит ТАСС.

В связи с этим Матвиенко предложила подумать о реформировании МОК и WADA, которые намерены оспорить решение CAS по россиянам, следовательно, не хотят «действовать в рамках демократических процедур».

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что организация разочарована оправданием российских спортсменов, которое вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне. По мнению Баха, вердикт показывает, что система CAS нуждается в реформировании.

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