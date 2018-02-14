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Матвиенко объяснила отставку Клинцевича ротацией

14 Февраля 2018 в 13:58
Матвиенко объяснила отставку Клинцевича ротацией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила уход сенатора Франца Клинцевича с поста первого заместителя председателя комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности. По её словам, к такому решению привела ротация кадров, которая теперь существует в Совфеде. В то же время Матвиенко поблагодарила Клинцевича за работу, сообщает ТАСС.

Ранее сенаторы приняли отставку Клинцевича. Теперь пост первого зампреда комитета по обороне и безопасности займёт экс-глава УФСБ по Западному федеральному округу Александра Ракитина. Однако Клинцевич останется и в Совфеде, и в комитете, сообщает RT. Перестановки были утверждены на пленарном заседании 14 февраля.

Напомним, Клинцевич являлся первым зампредом комитета Совфеда по обороне и безопасности с 2015 года, сообщает «Свободная Пресса».

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