Матвиенко обещает не повторить ситуацию 90-ых с пенсиями

Российское государство не допустит повторения ситуации девяностых годов с невыплатой пенсий. Всем гражданам гарантируется пособие по возрасту. Об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, подводя итоги весенней сессии парламента. Она также подчеркнула, что пенсионная реформа давно назрела и вопрос надо решать немедленно, передает ТАСС.

Вместе с тем, по словам спикера верхней палаты парламента, одновременно надо принимать соответствующие решения по поддержке пенсионеров и тех, кто вскоре достигнет этого возраста. Речь идёт о гарантии рабочих мест и медицинского обеспечения. Матвиенко также считает необходимым существенно повысить пособия по безработице.