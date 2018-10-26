Матвиенко о Караченцове: Мастер своего дела с безграничным обаянием

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким Народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Сенатор подчеркнула, что узнала об уходе из жизни актёра «с огромной болью». Слова поддержки она направила в телеграмме. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение НСН.

Как отметила Матвиенко, Караченцову блестяще удавались все роли.

«Настоящий мастер своего дела, он обладал особенной энергетикой, необыкновенным жизнелюбием, добротой, безграничным обаянием. Талант Николая Петровича был многогранен. Ему одинаково блестяще удавались как комедийные, так и драматические роди, а музыка была важной страницей его творчества», - напомнила Матвиенко.

Также свои соболезнования семье артиста выразил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня ».

Напомним, утром 26 октября скончался Николай Караченцов. Последний месяц он находился на лечении в онкологической больнице, сообщает Ura.ru .