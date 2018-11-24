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Матисон родила Безрукову сына

24 Ноября 2018 в 11:58
Матисон родила Безрукову сына

Актер Сергей Безруков и его супруга Анна Матисон снова стали родителями. У пары родился сын. Об этом Безруков написал в своем Instagram.

«СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА, ЛЮБИМАЯ МОЯ, РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!», - написал актер.

Там же он выложил фотографию из палаты роддома. Как назовут малыша, пара пока держит в секрете.

У Матисон и Безрукова уже есть дочь Мария. Девочка родилась 4 июля 2016 года. В мае 2018-го пара сообщила, что ждет второго ребенка, пишут «Известия».

 


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