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«Матильду» запретили на Украине

18 Января 2018 в 00:47
На Украине запретили прокат фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя, заявил член экспертного совета при Госкино Дмитрий Капранов.

«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там всё это дело делал. Он в чёрном списке. Наши зрители могут спросить: «Как так? Всего лишь музыкант, а вы запрещаете». А в ответ я могу сказать: «Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами?» — цитирует Капранова ТСН.

По его словам, люди из чёрного списка — это «нитраты», а их продукция является ядовитой, передает RT.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской.

Роль Кшесинской в фильме исполнила польская актриса Михалина Ольшанска, в роли Николая II — немецкий актер Ларс Айдингер. Роль влюбленного в балерину офицера Воронцова досталась Даниле Козловскому, императрицу Александр Федоровну сыграла немецкая театральная актриса Луиза Вольфрам



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