«Матильду» запретили на Украине

«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там всё это дело делал. Он в чёрном списке. Наши зрители могут спросить: «Как так? Всего лишь музыкант, а вы запрещаете». А в ответ я могу сказать: «Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами?» — цитирует Капранова ТСН.
По его словам, люди из чёрного списка — это «нитраты», а их продукция является ядовитой, передает RT.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской.
Роль Кшесинской в фильме исполнила польская актриса Михалина Ольшанска, в роли Николая II — немецкий актер Ларс Айдингер. Роль влюбленного в балерину офицера Воронцова досталась Даниле Козловскому, императрицу Александр Федоровну сыграла немецкая театральная актриса Луиза Вольфрам.