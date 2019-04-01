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Материнский капитал могут разрешить тратить на частные детсады

1 Апреля 2019 в 13:10
Материнский капитал могут разрешить тратить на частные детсады

Материнский капитал могут разрешить тратить на оплату услуг частных детских садов. С таким предложением к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов, пишет RT.

По его мнению, нынешнее распределение материнского капитала несправедливо. Он напомнил, что на сегодняшний день, средства можно использовать для оплаты услуг только тех негосударственных садов, которые были организованы юридическими лицами.

Титов сообщил, что это ведет к дискриминации многих предпринимателей.

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