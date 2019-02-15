Матери в Петербурге устроили поножовщину в детсаду

В Санкт-Петербурге две молодые матери устроили разборку между собой в детском саду с применением холодного оружия. Как сообщают argumenti.ru , случилось это в детском дошкольном учреждении на Мастерской улице Северной столицы.

Ссора разгорелась между 26-летней и 28-летней родительницами после того, как одну из них удалили из группового детсадовского чата в мессенджере. Разъярённая женщина набросилась с ножом на свою, как она посчитала, обидчицу. Злоумышленница успела нанести лезвием восемь ударов в голову своей визави. К счастью, пострадавшая отделалась только несколькими резаными ранами, она даже отказалась от госпитализации.

По факту нападения полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».