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Матч 1/4 финала Кубка России пройдет в Перми при температуре -18

27 Февраля 2018 в 08:58
Матч 1/4 финала Кубка России пройдет в Перми при температуре -18

Полуфиналисты Кубка России по футболу определятся сегодня в Хабаровске и Перми. Клубы Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» и «Амкар» принимают представителей Футбольной национальной лиги - ярославский «Шинник» и курский «Авангард», сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов. При этом синоптики сегодня прогнозируют в Перми до -18. Поэтому провести предматчевую тренировку на открытом газоне командам не удалось. 

Однако, руководители «Амкара», клуба, который переживает не лучшие финансовые времена и был на грани закрытия, пообещали, что к сегодняшней встрече стадион расчистят от снега, а болельщикам будут раздавать горячий бесплатный чай.

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