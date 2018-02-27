Матч 1/4 финала Кубка России пройдет в Перми при температуре -18

Полуфиналисты Кубка России по футболу определятся сегодня в Хабаровске и Перми. Клубы Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» и «Амкар» принимают представителей Футбольной национальной лиги - ярославский «Шинник» и курский «Авангард», сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов. При этом синоптики сегодня прогнозируют в Перми до -18. Поэтому провести предматчевую тренировку на открытом газоне командам не удалось.

Однако, руководители «Амкара», клуба, который переживает не лучшие финансовые времена и был на грани закрытия, пообещали, что к сегодняшней встрече стадион расчистят от снега, а болельщикам будут раздавать горячий бесплатный чай.