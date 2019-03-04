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Мать Скрипаля не знает о его отравлении

4 Марта 2019 в 15:46
Мать Скрипаля не знает о его отравлении

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля не знает, что он 4 марта 2018 года был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Об этом во время пресс-конференции в НСН сообщила племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль. По ее словам, 19 февраля 2019 года мать направила в полицию заявление с просьбой признать своих сына и внучку без вести пропавшими, так как они перестали выходить на связь с июля 2018 года. 

«Пришлой ей сказать, что Юлия и ее сын пропали без вести на территории Великобритании. На что она сказала: «Господи, да что ж там все-таки творится?». Я не вдавалась в подробности, что они отравлены «Новичком» и что мы уже год как пытаемся их найти. Я просто сказала, что они пропали без вести», - рассказала Виктория Скрипаль.

Ранее посол Великобритании Лори Бристоу заявил, что у него имеются доказательства того, что Сергей и Юлия Скрипаль живы.

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