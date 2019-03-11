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Мать девочки-маугли арестована

11 Марта 2019 в 17:14
Мать девочки-маугли арестована

Мать пятилетней девочки, которая была оставлена на несколько суток в квартире в Москве, могут лишить родительских прав. Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела.

Сообщается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»). В настоящее время мать ребёнка задержана. Следователи допрашивают женщину

Ранее уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она сообщила, что в ближайшее время в отношении мамы будут приняты решения. Органы опеки будут выходить в суд с ограничением, а после и лишением родительских прав, пишет RT.

Ранее НСН рассказало о состоянии одичавшей девочки, которая была оставлена на несколько суток в квартире на Ленинградском шоссе.

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