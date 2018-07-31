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Мать Аскольда Запашного рассказала о госпитализации сына

31 Июля 2018 в 11:26
Мать Аскольда Запашного рассказала о госпитализации сына

Заслуженный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный госпитализирован в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Газета.ру». По предварительной информации ему предстоит обследование внутренних органов.

Как рассказала ТАСС мать артиста Татьяна Запашная, его здоровью ничто не угрожает, и скоро его выпишут. Причиной обращения к врачам, по её словам, стало падение с водных лыж.

«Вчера он был в Подмосковье, катался по водоему на водных лыжах, упал и нахлебался воды. Сейчас прочистят желудок, и сегодня же выпишут», — успокоила Запашная.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщал о подозрении на панкреатит у артиста в связи с госпитализацией.

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