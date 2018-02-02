Полезные советы для столичных предпринимателей озвучат в прямом эфире

Фото: nep08.ru

Департамент города Москвы по конкурентной политике проведет лайв-трансляцию «Бизнес-идея: как открыть киоск в городском парке». В «живом» эфире предпринимателям расскажут, как приобрести право торговли в городских парках через электронный аукцион.



В обсуждение войдут виды и локации нестационарных торговых объектов (НТО), особенности торговли в парковых объектах, информация о том, где найти актуальную информацию о торгах. Также ведущие эфира расскажут об особенностях конкуренции и о жизни после аукциона.

Трансляция пройдет 6 февраля в 11:00 в соц. сетях Департамента по конкурентной политике. Задавать вопросы можно уже сейчас delo@mos.ru – тема письма «Парк». Регистрация на мероприятие проводится на страницах департамента, а также на нашем сайте.

Регистрация на мероприятие здесь - https://tendermos-events.timepad.ru/event/658631/.

Трансляция будет доступна на ресурсах департамента в социальных сетях Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCNcUOaCjtcPMUlkcCeHtoWw и Facebook - https://www.facebook.com/tendermos/?fref=ts.

Подключайтесь и задавайте вопросы в прямом эфире!