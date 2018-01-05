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Массовые сокращения сотрудников ГИБДД пройдут в России

5 Января 2018 в 17:00
Массовые сокращения сотрудников ГИБДД пройдут в России

Указ о сокращении штатной численности МВД, подписанный президентом России Владимиром Путиным 31 декабря, затронет только ГИБДД. Об этом сообщается во внутреннем приказе ведомства.

Как отмечает Газета.ру, всего подразделение будет сокращено на 10 тысяч человек. Увольнения пройдет во всех российских регионах, но они не затронут сотрудников, которые занимаются регистрацией и приемом экзаменов на получение водительских прав.

Добавим, что у попавших под сокращение сотрудников ГИБДД будет возможность перевестись на вакантные должности в другие подразделения МВД.

 

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