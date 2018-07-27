Массовую драку украинских депутатов запечатлели на видео

Пользователи интернета активно комментируют видео массовой драки депутатов городского совета украинского города Конотоп, которое выложено в сеть. В кулачном бою прямо в зале заседаний сошлись более полусотни человек. Повздорили сторонники и противники действующего мэра. Сообщается, что поводом для драки стало обсуждение городского бюджета.

По данным украинской полиции, депутаты целенаправленно провоцировали конфликты и столкновения, предаёт Газета.ру . Во время разгона потасовки ранения получили несколько сотрудников правоохранительных органов. Как отмечают «Известия» , порядка 50-и бузотёров задержаны. Аналогичные столкновения, правда с меньшим количеством участником, периодически происходят и в Верховной Раде Украины.