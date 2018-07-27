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Массовую драку украинских депутатов запечатлели на видео

27 Июля 2018 в 11:26
Массовую драку украинских депутатов запечатлели на видео

Пользователи интернета активно комментируют видео массовой драки депутатов городского совета украинского города Конотоп, которое выложено в сеть. В кулачном бою прямо в зале заседаний сошлись более полусотни человек. Повздорили сторонники и противники действующего мэра. Сообщается, что поводом для драки стало обсуждение городского бюджета. 

По данным украинской полиции, депутаты целенаправленно провоцировали конфликты и столкновения, предаёт Газета.ру. Во время разгона потасовки ранения получили несколько сотрудников правоохранительных органов. Как отмечают «Известия», порядка 50-и бузотёров задержаны. Аналогичные столкновения, правда с меньшим количеством участником, периодически происходят и в Верховной Раде Украины.

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