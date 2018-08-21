Массовое отравление произошло в подмосковных Котельниках

Более 20 человек в подмосковных Котельниках попали в больницы, один из них скончался. Об этом сообщили в минздраве Московской области. По данным ведомства, всего пострадали 26 человек. Люди с признаками отравления находятся в Люберецкой районной больнице №1, в Раменском инфекционном отделении, а также в Люберецкой районной больнице №2, пишет «Газета.ру». В минздраве также рассказали, что два человека от госпитализации отказались.

Все госпитализированные находятся под постоянным присмотром медиков, их состояние удовлетворительное, передаетRT.

По данным источника в экстренных службах, отравившиеся – строители из Узбекистана. Они почувствовали себя плохо после приема пищи, сообщает РИА Новости.