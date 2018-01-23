Массовая драка турков и курдов произошла аэропорту Ганновера

В аэропорту Ганновера произошла массовая драка между представителями курдов и турков. Всего в ней участвовали 180 человек.

Отмечается, что курды хотели провести в воздушной гавани акцию протеста против действий Анкары в Сирии. В результате турецкие пассажиры на них напали. Участников драки пришлось разнимать. Против 20 человек пришлось применить газовые баллончики, сообщает Газета.ру .

Сейчас ситуацию контролируют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, турецкие войска поразили 45 целей сил курдов в сирийском Африне.