Массовая драка турков и курдов произошла аэропорту Ганновера

В аэропорту Ганновера произошла массовая драка между представителями курдов и турков. Всего в ней участвовали 180 человек.
Отмечается, что курды хотели провести в воздушной гавани акцию протеста против действий Анкары в Сирии. В результате турецкие пассажиры на них напали. Участников драки пришлось разнимать. Против 20 человек пришлось применить газовые баллончики, сообщает Газета.ру.
Сейчас ситуацию контролируют сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, турецкие войска поразили 45 целей сил курдов в сирийском Африне.