Машков – Путину о просмотре «Движения вверх»: Уже украли?

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Народного артиста РФ Владимира Машкова за фильм «Движение вверх». Слова благодарности глава страны выразил 30 января во время встречи с доверенными лицами в качестве кандидата на предстоящих выборах, сообщает RT.

В свою очередь, актёр заявил, что не знал, что Владимир Путин сходил в кино. Однако президент признался, что посмотрел фильм на флешке. В ответ Машков удивлённо спросил: «Уже украли»? После этого глава РФ сказал: «Почему украли? Дали посмотреть».

Напомним, фильм «Движение вверх» собрал в прокате более 2,6 миллиардов рублей.