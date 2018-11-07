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Машина влетела в подземный переход в Москве

7 Ноября 2018 в 19:28
Машина влетела в подземный переход в Москве

Не менее трёх человек пострадали в автомобильной аварии на пересечении Ленинского проспекта и улицы Удальцова в Москве, сообщает Телеканал «360». По данным ГИБДД, там столкнулись две машины, после чего одна из них врезалась в припаркованное авто.

Очевидец прислал видеозапись из которой следует, что один из автомобилей влетел в подземный пешеходный переход. К счастью его остановило защитное ограждение. 

Свидетели ДТП говорят, что его участниками стали Jeep и Chevrolet. Из-за аварии на Ленинском проспекте образовались серьёзные заторы.

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