Машина влетела в подземный переход в Москве

Не менее трёх человек пострадали в автомобильной аварии на пересечении Ленинского проспекта и улицы Удальцова в Москве, сообщает Телеканал «360» . По данным ГИБДД, там столкнулись две машины, после чего одна из них врезалась в припаркованное авто.

Очевидец прислал видеозапись из которой следует, что один из автомобилей влетел в подземный пешеходный переход. К счастью его остановило защитное ограждение.

Свидетели ДТП говорят, что его участниками стали Jeep и Chevrolet. Из-за аварии на Ленинском проспекте образовались серьёзные заторы.