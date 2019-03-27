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Maruv приехала в Россию

27 Марта 2019 в 00:13
Maruv приехала в Россию

Певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, из-за ряда причин отказавшаяся от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», приехала в Россию, передает RT.

В частности, она побывала в студии радиостанции «Energy».

Ранее Украина отказалась в этом году от участия в «Евровидении». В нацотборе победила Maruv, однако она отказалась отправиться в Израиль, поскольку организаторы стали настаивать на подписании договора, который в частности, запрещал ей гастролировать в России. Вслед за Maruv от участия в конкурсе отказались занявшие второе и третье места группы «Freedom-jazz» и «Kazka».

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