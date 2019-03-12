Maruv поддержит Лазарева на «Евровидении-2019»

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) обещает поболеть на «Евровидении-2019» за представителя России Сергея Лазарева. Как призналась исполнительница, поддерживать она будет всех участников, однако к Сергею у неё особое отношение.

«У нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать», — цитирует «Свободная пресса» Maruv. Она также подчеркнула, что больше не будет принимать участие в национальном отборе на «Евровидение», поскольку, по её мнению конкурс уже себя пережил и ним пора завязывать.

Певица также уточнила, что на начало апреля у нее запланированы масштабные гастроли в России и сольный концерт в Москве.

Украина отказалась в этом году от участия в «Евровидении». В нацотборе победила Maruv, однако она отказалась отправиться в Израиль, поскольку организаторы стали настаивать на подписании договора, который в частности, запрещал ей гастролировать в России.

Вслед за Maruv от участия в конкурсе отказались занявшие второе и третье места группы Freedom-jazz и Kazka.