Вторник
12 марта
USD 66.08
EUR 74.29
Горячие новости

Maruv поддержит Лазарева на «Евровидении-2019»

12 Марта 2019 в 12:32
Maruv поддержит Лазарева на «Евровидении-2019»

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) обещает поболеть на «Евровидении-2019» за представителя России Сергея Лазарева. Как призналась исполнительница, поддерживать она будет всех участников, однако к Сергею у неё особое отношение.

«У нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать», — цитирует «Свободная пресса» Maruv. Она также подчеркнула, что больше не будет принимать участие в национальном отборе на «Евровидение», поскольку, по её мнению конкурс уже себя пережил и ним пора завязывать.

Певица также уточнила, что на начало апреля у нее запланированы масштабные гастроли в России и сольный концерт в Москве.

Украина отказалась в этом году от участия в «Евровидении». В нацотборе победила Maruv, однако она отказалась отправиться в Израиль, поскольку организаторы стали настаивать на подписании договора, который в частности, запрещал ей гастролировать в России.

Вслед за Maruv от участия в конкурсе отказались занявшие второе и третье места группы Freedom-jazz и Kazka.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.