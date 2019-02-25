Maruv не поедет на «Евровидение»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и певица Maruv (Анна Корсун) не нашли общего решения и не подписали договор об участии исполнительницы в конкурсе «Евровидение».

25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

Представители медиахолдинга уточнили, что разногласия возникли из-за отказа исполнительницы стать «выразителем мнения украинского общества в мире». Также они отметили, что Maruv отстранили из-за возникшего вокруг нее информационного шума в «стране-агрессоре» — России, вставшей на защиту артистки.

Еще одним поводом для отстранения певицы стало российское происхождение ее победной песни «Siren Song», сообщает URA.ru.

Конкурс песни «Евровидение-2019» — 64-й конкурс песни «Евровидение», который пройдёт в Тель-Авиве, благодаря победе Нетты Барзилай с песней «Toy» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Лиссабоне, Португалия. До этого Израиль принимал у себя Евровидение 1979 и 1999 годов. Первый, второй полуфиналы и финал конкурса состоятся 14, 16 и 18 мая 2019 года соответственно.