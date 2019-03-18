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Маруани потребовал публичных извинений от полиции, Киркорова и Добровинского

18 Марта 2019 в 11:58
Маруани потребовал публичных извинений от полиции, Киркорова и Добровинского

Французский музыкант, композитор, лидер группы Space Дидье Маруани ждет публичных извинений от российского певца Филиппа Киркорова и его адвоката Александра Добровинского за безосновательные обвинения в вымогательстве. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал адвокат Дидье Маруани Евгений Тарло.

«Господину Добровинскому нужно как можно быстрее извиниться за свои слова перед Дидье и постараться загладить нанесенный моральный вред перед господином Маруани. Это же должны сделать все, кто оскорбил господина Маруани и допустил такого рода высказывания в связи с той крайне некрасивой историей, которая в юридическом смысле закончилась ничем, поскольку вынесено постановление, что нет никакого состава преступления. Однако факт силового задержания французского композитора состоялся, факт причинения ему физического насилия состоялся, факт его публичного оскорбления также состоялся, и ни государственные органы, ни Филипп Киркоров, ни Добровинский, ни другие люди из окружения нашей примадонны не нашли необходимым извиниться перед господином Маруани», — заявил Евгений Тарло.

Он подчеркнул, что перед французским композитором также должны извиниться российские правоохранительные органы.

«Разобраться в этом — дело чести полиции и прокуратуры. Навести порядок в наших органах и принести публичные письменные извинения перед французским композитором», — сказал адвокат.

Напомним, что в декабре 2016 года Дидье Маруани и представлявший его интересы адвокат Игорь Трунов были задержаны в отделении «Сбербанка», где предполагалось заключение мирового соглашения с Киркоровым, предусматривающее выплату компенсации потерпевшей стороне. Российский певец и его адвокат Александр Добровинский обвинили своих оппонентов в вымогательстве, однако позже правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в отношении Маруани. 

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