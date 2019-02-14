Четверг
14 февраля
USD 65.68
EUR 74.39
Горячие новости

Марсоход Opportunity прекратил свою работу

14 Февраля 2019 в 10:27
Марсоход Opportunity прекратил свою работу
Марсоход Opportunity прекратил свою работу. О завершении его миссии NASA объявило на пресс-конференции. Специалисты уточнили, что это вполне логичное решение, потому что уже в течение полугода аэрокосмическое агенство не может возобновить связь с марсоходом.

Как отмечает «Свободная пресса», Opportunity работает на поверхности Красной планеты почти 15 лет. Он перестал посылать сигналы летом прошлого года во время марсианской бури. Тогда в атмосферу поднялось огромное количество пыли. В итоге аппарат лишился своего главного источника питания – электричества от солнечных батарей. 

Однако, это не означает. что работа по изучению Марса будет завершена. Так исследовательская миссия Opportunity продолжится марсоходами Curiosity, который работает уже на ядерном генераторе, и InSight Lander. Кроме того, в планах NASA – разработка нового марсохода Mars 2020, уточняет «ФдералПресс».

Ранее космонавт Сергей Рязанский в эфире НСН заявил, что глобальные проекты в космосе России и Америке нужно выполнять сообща.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.