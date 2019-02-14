Марсоход Opportunity прекратил свою работу. О завершении его миссии NASA объявило на пресс-конференции. Специалисты уточнили, что это вполне логичное решение, потому что уже в течение полугода аэрокосмическое агенство не может возобновить связь с марсоходом.

Как отмечает «Свободная пресса» , Opportunity работает на поверхности Красной планеты почти 15 лет. Он перестал посылать сигналы летом прошлого года во время марсианской бури. Тогда в атмосферу поднялось огромное количество пыли. В итоге аппарат лишился своего главного источника питания – электричества от солнечных батарей.

Однако, это не означает. что работа по изучению Марса будет завершена. Так исследовательская миссия Opportunity продолжится марсоходами Curiosity, который работает уже на ядерном генераторе, и InSight Lander. Кроме того, в планах NASA – разработка нового марсохода Mars 2020, уточняет «ФдералПресс».