Марсоход Opportunity прекратил свою работу

Как отмечает «Свободная пресса», Opportunity работает на поверхности Красной планеты почти 15 лет. Он перестал посылать сигналы летом прошлого года во время марсианской бури. Тогда в атмосферу поднялось огромное количество пыли. В итоге аппарат лишился своего главного источника питания – электричества от солнечных батарей.
Однако, это не означает. что работа по изучению Марса будет завершена. Так исследовательская миссия Opportunity продолжится марсоходами Curiosity, который работает уже на ядерном генераторе, и InSight Lander. Кроме того, в планах NASA – разработка нового марсохода Mars 2020, уточняет «ФдералПресс».
Ранее космонавт Сергей Рязанский в эфире НСН заявил, что глобальные проекты в космосе России и Америке нужно выполнять сообща.