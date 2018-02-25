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Марш памяти Бориса Немцова прошел в Москве

25 Февраля 2018 в 16:15
Марш памяти Бориса Немцова прошел в Москве

В столице прошел марш памяти Бориса Немцова. Согласованная мэрией акция началась на Пушкинской площади в Москве, затем колонна участников двинулась в сторону Страстного бульвара.

Демонстрацию возглавили лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов и глава движения «Солидарность» Илья Яшин. В руках участники марша держали флаги России, плакаты с оппозиционными лозунгами, а также портреты Немцова и цитаты из его выступлений, пишет Газета.ру

Ранее появилась информация об установке памятной доски Немцову. Она появится на доме по адресу Малая Ордынка, 3.

Политик был застрелен 27февраля 2015 года в центре Москвы.

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