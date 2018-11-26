Посадочный модуль автоматической станции «Mars InSight» совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий, передает ТАСС.

Посадка произошла в расчетное время. Через 7 минут после посадки аппарат должен послать первый радиосигнал на Землю, а еще спустя 9 минут, когда уляжется пыль в районе посадки, - начать процесс раскрытия двух солнечных батарей.

Ранее НСН сообщала, что более 2 миллионов жителей Земли направили в НАСА свои имена для последующей отправки на Марс. Среди них более 60 тысяч россиян. Заявленные имена отправят на Красную планету на специальном чипе.

«InSight» с посадочным модулем был выведен на траекторию полета к Марсу 5 мая ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).



