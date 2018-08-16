Марию Дубовик перевели под домашний арест

Дорогомиловский районный суд перевел из следственного изолятора под домашний арест обвиняемую в экстремизме активистку неформальной организации «Новое величие» Марию Дубовик, передает Агентство «Москва». Обвиняемая освобождена из-под стражи в зале суда.

Срок домашнего ареста установлен до 13 сентября.

Во время нахождения в СИЗО у обвиняемой врачи обнаружили опухоль и резко упало зрение.

Ранее суд перевел из следственного изолятора под домашний арест 18-летнюю активистку организации Анну Павликову.

Также по делу «Нового величия» проходят Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский. Последние четверо содержатся под домашним арестом, а остальные - в следственном изоляторе.

В июле 2018 года председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратился к руководству Следственного комитета РФ с просьбой об изменении меры пресечения на домашний арест для Марии Дубовик. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также выступила за смягчение меры пресечения для девушек на домашний арест. Несмотря на это, 9 августа судья Дорогомиловского суда Рудакова продлила арест Павликовой на месяц, до 13 сентября (для остальных фигурантов дела, являющихся совершеннолетними, арест был продлён ранее на тот же срок).

Вечером 15 августа прошёл «Марш матерей» от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице в поддержку Дубовик и Павликовой, не согласованный с властями.

«Новое величие» — как следует из материалов уголовного дела, созданная в Москве в декабре 2017 года организация политической оппозиции, планировавшая захватить власть в России путём государственного переворота.