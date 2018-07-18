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Марию Бутину требуют оставить под стражей до суда

18 Июля 2018 в 18:43
Марию Бутину требуют оставить под стражей до суда

Прокуратура США обратилась в суд с просьбой оставить россиянку Марину Бутину под стражей вплоть до начала судебного разбирательства по ее делу, сообщает в среду агентство "Блумберг".

Мотивируя свою просьбу, обвинение высказало опасение, что Бутина может совершить побег, если её отпустят под залог.

Обвиняемая россиянка должна предстать перед судом вечером в среду. Обвинения 29-летней гражданке России Марии Бутиной Минюст США предъявил 16 июля. В нём говорится о "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора" и проведении такой работы.

По версии следствия, обвиняемая гражданка России с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу своей страны. Это выражалось в том, что оа действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Марии Бутиной, согласно утверждениям Федеральной прокуратуры США, грозит 15-летнее тюремное заключение, сообщает ТАСС.

 

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