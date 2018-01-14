Понедельник
15 января
USD 56.6
EUR 68.26
Горячие новости

Мария Захарова назвала свое назначение в МИД выигрышем в лотерею

14 Января 2018 в 13:26
Мария Захарова назвала свое назначение в МИД выигрышем в лотерею

В МИД РФ нет искусственного стимулирования гендерного баланса, но есть понимание, что каждое место должен занимать профессионал. Такое заявление сделала Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Разговор касался назначения Захаровой на текущий пост. Дипломат заверила, что это не был выбор в пользу женщины.

«У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал, вне зависимости от половой или какой-то еще принадлежности», — рассказала Захарова в интервью на телеканале «Мир».

Дипломат отметила, что свое назначение считает выигрышем в лотерею.

«Но я скупила все билеты», - добавила она.

Захарова призналась, что мечтала стать китаистом, но мест на этом направлении в МИД не было и она попала в пресс-службу. Сегодня у Марии Захаровой ненормированный рабочий день. Несмотря на служебные привилегии, она ходит в обычные магазины и не стесняется представляться чиновником, чтобы поднять престиж этого понятия.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.