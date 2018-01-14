Мария Захарова назвала свое назначение в МИД выигрышем в лотерею

В МИД РФ нет искусственного стимулирования гендерного баланса, но есть понимание, что каждое место должен занимать профессионал. Такое заявление сделала Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Разговор касался назначения Захаровой на текущий пост. Дипломат заверила, что это не был выбор в пользу женщины.

«У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал, вне зависимости от половой или какой-то еще принадлежности», — рассказала Захарова в интервью на телеканале «Мир».

Дипломат отметила, что свое назначение считает выигрышем в лотерею.

«Но я скупила все билеты», - добавила она.



Захарова призналась, что мечтала стать китаистом, но мест на этом направлении в МИД не было и она попала в пресс-службу. Сегодня у Марии Захаровой ненормированный рабочий день. Несмотря на служебные привилегии, она ходит в обычные магазины и не стесняется представляться чиновником, чтобы поднять престиж этого понятия.