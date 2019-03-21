Мария Киселева призвала остановить строительство проблемного многоэтажного ТЦ в Крылатском

Олимпийская чемпионка Мария Киселева выступила на митинге против строительства многоэтажного здания на месте бывшего магазина «Италмода». Митинг был организован инициативной группой жителей района.

О планах по строительству шестиэтажного здания с подземной парковкой стало известно в прошлом году. Предполагается, что здание станет новым торговым центром. Местные жители утверждают, что строительство здания может привести к повреждению соседних жилых домов, а также резко ухудшить ситуацию с парковочными местами и сократить транспортную доступность близлежащей школы, детского сада и пожарного проезда.

«Сначала это была «Италмода», потом строительство очередного торгового центра, потом красивая вывеска «многофункциональное общественное здание с образовательным уклоном». Сегодня только вывеска поменялась, и теперь на ней написано, что это снос здания и работы закончатся 1 апреля. Но где гарантия того, что они не начнутся на следующий день? Где гарантия того, что здесь нет личной заинтересованности кого-то из власть имущих?», - отметила Мария Киселева в ходе митинга против строительства.

«Я уже направила письмо президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину с просьбой обратить внимание на эту критическую ситуацию. И я очень надеюсь, что это поможет», - заявила Мария Киселева. Она также выразила готовность передать резолюцию участников митинга мэру Москвы Сергею Собянину и президенту Владимиру Путину.

Фото: streamforce.io