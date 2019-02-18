Маргарита Симоньян рассказала, при каком условии пойдет в политику

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила телеграм-каналу «Незыгарь», что пока не собирается уходить в политику.

«Не могу сказать, что с каждым годом я все больше комментирую политику - я всегда ее комментировала. К политической карьере точно не готовлюсь и никого к своей политической карьере не готовлю», - сказала Симоньян.

Однако, по словам главреда RT, если будет необходимость, то она готова пойти на «патриотические баррикады».

«Единственная причина, которая могла бы заставить меня пойти в политику – это если у нас тут, не приведи Господь, революция и война, и нужны яростные пассионарии на патриотических баррикадах», - заявила она.