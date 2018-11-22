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Марчук сменил Кучму в ТКГ

22 Ноября 2018 в 20:28
Марчук сменил Кучму в ТКГ

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового представителя в Трехсторонней контактной группе, сообщила пресс-служба главы государства.

77-летний экс-премьер-министр и бывший министр обороны Евгений Марчук сменил на указанном посту второго президента Украины Леонида Кучму.

В состав ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе входят Украина, Россия и ОБСЕ, сообщает «Синьхуа».

Ранее НСН сообщал, что 53-летний советник президента Петра Порошенко Руслан Демченко представляет Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. С февраля 2015 года должность представителя Украины в ТКГ официально занимал экс-президент страны 80-летний Леонид Кучма.

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