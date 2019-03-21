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Марат Башаров развелся со страдавшей от его побоев женой

21 Марта 2019 в 16:47
Марат Башаров развелся со страдавшей от его побоев женой

Мировой суд в Москве расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы Башаровой. Ни один из супругов на заседание не явился, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Их интересы представляют адвокаты. Судебный процесс шел в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что причиной развода стало то, что актер регулярно поднимал руку на свою жену.

Марат и Елизавета Башаровы поженились в 2017 году, в браке у них родился сын.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН объяснила причины, по которым женщины терпят бытовое насилие.

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