Марат Башаров не пришел на судебное слушание о своем разводе

Российский актер Марат Башаров не явился на заседание своего бракоразводного процесса с супругой Елизаветой Башаровой (Шевырковой). Слушание состоялось сегодня в Бабушкинском мировом суде.

Как сообщает сайт КР.Ru, в зале суда должны были присутствовать представители российских СМИ, однако Елизавета Башарова, которая была избита известным супругом, подала ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Огласить результаты слушания адвокат супруги Башарова отказался.

Следующее заседание назначено на 21 марта.

Ранее в середине февраля супруга Башарова рассказала об их расставании. Она сообщила, что супруг избил ее, в результате чего сломал ей нос. Сайт НСН сообщал о том, что российский актер Марат Башаров остался без работы из-за избиения супруги. Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти ему замену.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН объяснила причины, по которым женщины терпят бытовое насилие.