Понедельник
11 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

Марат Башаров не пришел на судебное слушание о своем разводе

11 Марта 2019 в 13:55
Марат Башаров не пришел на судебное слушание о своем разводе

Российский актер Марат Башаров не явился на заседание своего бракоразводного процесса с супругой Елизаветой Башаровой (Шевырковой). Слушание состоялось сегодня в Бабушкинском мировом суде.

Как сообщает сайт КР.Ru, в зале суда должны были присутствовать представители российских СМИ, однако Елизавета Башарова, которая была избита известным супругом, подала ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Огласить результаты слушания адвокат супруги Башарова отказался.

Следующее заседание назначено на 21 марта.

Ранее в середине февраля супруга Башарова рассказала об их расставании. Она сообщила, что супруг избил ее, в результате чего сломал ей нос. Сайт НСН сообщал о том, что российский актер Марат Башаров остался без работы из-за избиения супруги. Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти ему замену.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН объяснила причины, по которым женщины терпят бытовое насилие.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.