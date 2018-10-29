Маньяк с терминалом устроил бойню в подмосковном автобусе

Буйный пассажир избил женщину-контролера в Московской области терминалом для проверки билетов. От дебошира досталось также пенсионеру, который заступился за женщину. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» , случилось это в автобусе №424 «Раменское – Котельники».

Дочь пострадавшей рассказала, что кондуктор попросила у мужчины билет, но у него оказался проездной на чужое имя. Когда он пнул её в поясницу, женщина отмахнулась устройством для проверки проездных. После этого пассажир принялся избивать кондуктора этим терминалом.

Когда на её защиту встал пожилой гражданин, дебошир выкинул его из автобуса, повалил на землю, прыгал по голове, порвал ухо и рассек лоб! После этого маньяк сбежал. По данному происшествию подано заявление в полицию.