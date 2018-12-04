В Тольятти объявился нападающий на женщин маньяк

Полиция в Тольятти третьи сутки подряд не может поймать маньяка, который нападает с ножом на женщин. В МВД сообщили, что он тяжело ранил двоих, однако, как передаёт РИА Новости, местные жители говорят, что от рук злоумышленника пострадали гораздо больше. Правоохранительные органы отрабатывают несколько версий.

По официальной информации, 30 ноября неизвестный ранил 20-летнюю девушку, а 1 декабря – 46-летнюю женщину. Как пишут «Дни.ру» , один из этих случаев нападения зафиксировали камеры наружного наблюдения. Пострадавшие госпитализированы. Приметы подозреваемого мужчины: худощавый, на вид 30 лет, рост 160-170 сантиметров, был одет в куртку коричневого цвета и синие джинсы. По фактам нападений возбуждены уголовные дела.

В полиции Тольятти советуют гражданам перемещаться только по освещенным местам и группами по нескольку человек. Горожане начали формировать народные дружины. Активисты займутся патрулированием, а также самостоятельным поиском маньяка.



