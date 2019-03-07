«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:1 в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов, передает ТАСС.

У англичан голы забили Ромелу Лукаку (дважды) и Маркус Рэшфорд (пенальти). У хозяев отличился Хуан Бернат.

В первом матче, ПСЖ одержал победу над «МЮ» - 2:0. По сумме двух матчей (3:3) англйиский клуб прошел в следующий раунд по правилу гола, забитого в гостях.

Соперник «Манчестер Юнайтед» по четвертьфиналу ЛЧ определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в Ньоне.

Лига чемпионов УЕФА - самый престижный европейский клубный футбольный турнир. Победитель Лиги чемпионов участвует в Клубном чемпионате мира — турнире под эгидой ФИФА.