Мамаев не выйдет из СИЗО после повторного обвинения

Тверской суд Москвы принял решение отказать адвокату Павла Мамаева в принятии заявления об освобождении футболиста из следственного изолятора под залог. Как сообщили ТАСС в суде, заседание по этому вопросу вообще не назначалось. Защитник получил письменный ответ.

Ранее появились сообщения, что у Мамаева появился шанс выйти под залог, потому что следствие якобы изменило обвинения, предъявленные ему перед арестом. Однако, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, были просто исправлены технические ошибки в тексте. После этого Мамеву повторно предъявлены те же обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин с братом Кириллом, а также Александр Протасовицкий были арестованы 11 октября по делу о драке в центре Москвы. 8 октября они стали зачинщиками двух конфликтов. Сначала избили водителя у гостиницы «Пекин», а затем в кафе на Большой Никитской напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Ведущий научный сотрудник отдела Института медико-биологических проблем Академии наук, спортивный психолог Вадим Гущин в эфире НСН возложил часть вины за произошедшее на семьи футболистов.

