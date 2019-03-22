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Малышей предлагают отчислять из детских садов за прогулы

22 Марта 2019 в 15:37
Малышей предлагают отчислять из детских садов за прогулы

Детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, предлагают отчислять за прогулы. Как пишет «Российская газета», с таким предложением выступило министерство образования и науки Самарской области. По словам замминистра образования и науки Самарской области Елены Пинской, заведующие детсадами нередко обращаются в ведомство с просьбой решить вопрос о том, что делать с детьми, которые долгое время не посещают детский сад. Речь идёт о ситуации, когда в детсаду ребёнок числится, но фактически его не посещает. А на его место нельзя – даже временно – принять другого малыша.

Авторы инициативы уверены, что в условиях дефицита мест в дошкольных учреждениях эта проблема как никогда актуальна. Отмечается, что только в Самарской области своей очереди в детский сад ждут почти 5 тысяч детей.

Между тем, ранее стало известно, что правительство России планирует усилить контроль за поставками продуктов питания в учебные и дошкольные заведения. Такое решение было принято в связи со вспышкой дизентерии в Москве. Распоряжение уже было направлено в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор и Минсельхоз. 

Уточняется, что контроль будет ужесточен не только над качеством продуктов, но также и над оказанием услуг общественного питания в школах и детских садах. 

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