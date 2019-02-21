Малышева не стала извиняться за танец матки

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева ответила на критику в ее адрес за танец матки. По словам ведущей телепрограммы о здоровье, формат передачи предусматривает не чтение лекции, а развлекательное просвещение. Поэтому в использовании ростовых фигур нет ничего предосудительного.

«Честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос, как же ты появился на свет», — заявила Малышева в интервью радиостанции «Говорит Москва».





Программа была показана в эфире Первого канала 13 февраля, однако, соцсети активно обсуждают появление на телеэкранах актрисы Светланы Галки в костюме, имитирующем строение матки, сообщают «Дни.ру».







Претензии выразили, в том числе, представители партии «Коммунисты России». Они призвали отстранить Малышеву от эфиров.

Сама же Светлана Галка ответила на критику в соцсетях, что ей «совершенно не стыдно за то, что она сыграла этот орган», сообщает сайт «Подмосковье сегодня».