Малкин пополнил «Клуб 1000» НХЛ

Форвард Pittsburgh Penguins Евгений Малкин сумел набрать 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Как передают «Известия» , это достижение он записал на свой счёт по итогам матча против Washington Capitals.

В победной для команды россиянина игре (5:3) 32-летний нападающий отдал две результативные передачи. Таким образом, «Пингвины» прервали победную серию из семи матчей «Вашингтона».

В результате Малкин стал пятым российским хоккеистом, которые достигли такой отметки, отмечает Газета.ру . Сейчас первое место занимает нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (1200 очков), далее следуют Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).

Вместе с тем, как уточняет РЕН ТВ , Малкин набрал 1000 очков за меньшее количество матчей, чем его соотечественники – 848. На его счету в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач.