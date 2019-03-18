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Мальчик-маугли скончался в Москве

18 Марта 2019 в 10:48
Мальчик-маугли скончался в Москве

В Москве в возрасте 7 лет скончался мальчик-маугли. Женя страдал аутизмом и умер в квартире, из которой практически не выходил. После развода родителей ребенок жил с мамой и бабашкой. По словам соседей, мать дома появлялась редко, а бабушка страдала синдромом накопительства, регулярно принося в дом по мешку мусора с улицы, сообщает телеграм-канал Mash.
Органы опеки никак не реагировали на жалобы отца Жени и соседей. 12 марта мальчик умер от остановки сердца.

Ранее СМИ рассказали о девочке-маугли, которая была найдена правоохранителями в заброшенной квартире в Москве. Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал НСН, от чего зависит восстановление психического и психологического здоровья такого ребенка. 

 

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