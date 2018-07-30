Малайзия представила окончательный доклад по исчезнувшему Boeing

Опубликован окончательный доклад правительства Малайзии о пропаже Boeing 777-200, совершавшем рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 году, сообщает Reuters.

Эксперты так и не смогли установить причины исчезновения лайнера, заявил в ходе презентации финального отчёта о расследовании катастрофы глава малайзийской комиссии Кок Су Чон. При этом они не исключают причастности к падению судна третьей стороны.

Отмечается, что поиски и спасательная операция начались слишком поздно, и потому исследователям не удаётся установить причину крушения — для этой процедуры необходимы обломки лайнера, пишет «Газета.ру».

Добавим, что с докладом получили возможность ознакомиться родственники погибших, они также не нашли в документе новой информации об исчезновении лайнера.

Напомним, Boeing пропал с радаров через 40 минут после взлёта из Куала-Лумпура в 2014 году. Воздушное судно исчезло над Индийским океаном. На его борту были 239 пассажиров. До сих пор ни останки судна, ни тела погибших обнаружены не были.