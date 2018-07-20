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Максим Шевченко выступил за освобождение Олега Сенцова

20 Июля 2018 в 21:50
Максим Шевченко выступил за освобождение Олега Сенцова

Кандидат в губернаторы Владимирской области от КПРФ, журналист Максим Шевченко заявил в интервью Дмитрию Быкову о том, что необходимо помиловать Олега Сенцова, который держит голодовку свыше двух месяцев. Текст опубликован в газете «Собеседник».

«Мы требуем освобождения всех политзаключенных, за обмен Сенцова на политзаключенных Украины, за взаимодействие омбудсменов, которое сегодня сорвано», - сказал Шевченко.

Олег Сенцов осужден в России по обвинению в терроризме на 20 лет лишения свободы. 14 мая 2018 года, находясь в колонии «Белый медведь», Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключённых, находящихся в заключении в России, при этом он не требует собственного освобождения. 16 мая об этом сообщил СМИ адвокат Дмитрий Динзе. До этого Сенцов готовился к проведению голодовки около полутора месяцев, отказавшись от продуктовых передач и употребляя минимальное количество еды. После объявления он был переведён в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик.

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