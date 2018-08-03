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Максим Шевченко покинул гонку за кресло губернатора Владимирской области

3 Августа 2018 в 20:20
Максим Шевченко покинул гонку за кресло губернатора Владимирской области

Сегодня на заседании избирательной комиссии Владимирской области были зарегистрированы кандидаты на должность Губернатора Владимирской области Иван Алтухов (КПСС), Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Сергей Глумов («Патриоты России»), Светлана Орлова («Единая Россия»), Владимир Сипягин (ЛДПР). Избирком принял решение об отказе в регистрации кандидата на должность губернатора Владимирской области публициста Максима Шевченко. Он не прошел так называемый «муниципальный фильтр».

Шевченко заявил, что будет обжаловать решение владимирского облизбиркома вплоть до Европейского суда по правам человека.

Напомним, что Максим Шевченко продолжит избирательную кампанию в качестве лидера списка КПРФ на выборах в Законодательное Собрание региона.

Выборы во Владимирской области пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

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