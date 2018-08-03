Максим Шевченко может завершить кампанию за пост губернатора Владимирской области

Сегодня состоится заседание избирательной комиссии Владимирской области, на котором будут приняты решения по дальнейшему участию кандидатов в выборах губернатора региона.

На данный момент на главный пост субъекта федерации претендуют: Иван Алтухов, выдвинутый «Коммунистической партией социальной справедливости», Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Сергей Глумов, представляющий «Патриотов России, Светлана Орлова («Единая Россия»), представитель ЛДПР Владимир Сипягин и Максим Шевченко, выдвинутый КПРФ.

Ранее они подали в избирательную комиссию Владимирской области документы, подтверждающие прохождение ими так называемого муниципального фильтра. Максима Шевченко могут не зарегистрировать официальным кандидатом в губернаторы. По некоторым данным, собранные им подписи депутатов местных советов не отвечают требованиям действующего законодательства.

При отрицательном результате, Максим Шевченко продолжит избирательную кампанию в качестве лидера списка КПРФ на выборах в Законодательное Собрание региона.

Выборы во Владимирской области пройдут в Единый день голосования 9 сентября.