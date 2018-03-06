Макрон завел курятник в Елисейском дворце

Президент Франции Эмманюэль Макрон завел в своей резиденции в Елисейском дворце курятник, в котором поселил двух птиц по кличке Агата и Марианна.

В опубликованных кадрах видно, как куриц знакомят с питомцем Макрона - псом Немо, которого президент Франции и его супруга Брижит забрали еще в августе прошлого года из приюта, передает ТАСС.

40-летний Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон — французский государственный деятель, политик, действующий президент Франции с 14 мая 2017 года.

В прошлом — инвестиционный банкир, министр экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса. Создатель и первый лидер политической партии «Вперёд, Республика!» (2016—2017).